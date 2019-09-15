В Татарстане на трассе внедорожник подлетел и приземлился на встречную легковушку

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-15T15:31:41+03:00

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Авария с участием двух автомобилей - внедорожника и легковушки, произошла на трассе Лениногорск-Бугульма в субботу, 14 сентября. Все произошедшее запечатлела камера в салоне легковушки. Возле деревни Письмянка, по предварительным данным, идет ремонт дороги и организован объезд. Навстречу автомобилю едет внедорожник, который после проезда остановочного павильона вдруг видит перед собой большую кучу земли. Предупреждающих дорожных знаков не было, и для автомобиля эта куча послужила трамплином. Иномарка перевернулась и рухнула на проезжающий мимо легковой автомобиль, в салоне которого был ребенок.

По предварительным данным, в этой аварии все пострадавшие по счастливой случайности отделались испугом, ссадинами и ушибами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/732172" frameborder="0"></iframe> "Полет" внедорожника на трассе Казань-Оренбург.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU