В Татарстане 3-летний ребенок попал под колеса ВАЗ-21074
Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 сентября, в пятницу, в 18.00 на улице Советской в селе Покровский Урустамак Бавлинского района республики. По предварительным данным, 53-летний гость из Армении, управляя отечественной легковушкой ВАЗ-21074, превысил безопасную скорость и сбил трехлетнего малыша, который играл возле своего дома.
- Ребенка госпитализировали в Бавлинскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, - сообщили в правоохранительных органах Татарстана. - Выясняется, где на момент наезда находились родители несовершеннолетнего.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»