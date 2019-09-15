В Татарстане 3-летний ребенок попал под колеса ВАЗ-21074

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-15T14:53:23+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 сентября, в пятницу, в 18.00 на улице Советской в селе Покровский Урустамак Бавлинского района республики. По предварительным данным, 53-летний гость из Армении, управляя отечественной легковушкой ВАЗ-21074, превысил безопасную скорость и сбил трехлетнего малыша, который играл возле своего дома.

- Ребенка госпитализировали в Бавлинскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, - сообщили в правоохранительных органах Татарстана. - Выясняется, где на момент наезда находились родители несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU