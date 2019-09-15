На трассе "Казань-Йошкар-Ола" сбили насмерть мотоциклиста

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-15T13:54:00+03:00

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По предварительным данным, 14 сентября, в субботу, на 11 километре автодороги "Казань-Йошкар-Ола" в Зеленодольском районе республики, во время столкновения мотоцикла и грузовой "Газели" смертельные травмы получил мотоциклист. Молодой человек скончался на месте столкновения еще до приезда "скорой помощи".

По свидетельству очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за грубого нарушения одним из водителей правил дорожного движения - он выехал на встречку, где и врезался во второго участника дорожного конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU