2019-09-15T13:54:00+03:00
Происшествия

На трассе "Казань-Йошкар-Ола" сбили насмерть мотоциклиста

ДТП произошло в Зеленодольском районе Татарстана
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: принтскрин видео.
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По предварительным данным, 14 сентября, в субботу, на 11 километре автодороги "Казань-Йошкар-Ола" в Зеленодольском районе республики, во время столкновения мотоцикла и грузовой "Газели" смертельные травмы получил мотоциклист. Молодой человек скончался на месте столкновения еще до приезда "скорой помощи".

По свидетельству очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за грубого нарушения одним из водителей правил дорожного движения - он выехал на встречку, где и врезался во второго участника дорожного конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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