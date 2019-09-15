2019-09-15T12:37:16+03:00
Звезды

В Казани стартует 86-ой сезон Татарского Государственного театра кукол "Экият"

Первые спектакли состоятся 18 сентября
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Театр начнет 86-ой сезон уже 18 сентябряТеатр начнет 86-ой сезон уже 18 сентябряФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Свои двери после летних каникул Татарский Государственный театр кукол "Экият" распахнет 18 сентябр. Это будет 86-й театральный сезон и маленьких зрителей и их родителей приглашают увидеть премьерные спектакли "Пой, курай!.. Играй, Шомбай!" и "Сказка о царе Салтане".

В 2019 году театр проведет III Международный фестиваль театров кукол "Шомбай-fest" в честь 85-летния создания труппы. Мероприятие пройдет с 23 по 28 октября. В этом году в нем примут участие 15 творческих коллективов кукольников из Франции, Италии, Беларуси, Башкирии, Хакасии и других нгородов России и мира.

В новом сезоне юных зрителей ждут семь премьер - "Маугли", "Сны Диснея", спектакль, посвященный 75-летию Великой Победы "Самовары", "Адымнар" ("Люди") и "Альфия". "Альфия" - первый спектакль Ильгиза Зайниева в качестве главного режиссера. Этот спектакль - биографическая постановка в честь известной певицы Альфии Авзаловой. Гостей ждут на премьере 18 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детская шалость в Набережных Челнах стала причиной возгорания двух автомобилей
В Татарстане пройдут гастроли Чеченского Госфольклорного ансамбля "Нохча"
В Казани подводят итоги "Том Сойер Феста"
В Казани пройдет предпремьерный показ боевика "Рэмбо: Последняя кровь"
В Чебоксарах маршрутка врезалась в столб
Дубль «Рубина» на выезде обыграла молодежку «Оренбурга»
Под Казанью на трассе М7 перевернувшаяся фура перекрыла дорогу
На автодороге «Йошкар-Ола – Зеленодольск» до магистрали М-7 «Волга» увеличился скоростной режим
В воскресенье синоптики прогнозируют в Казани грозу и порывистый ветер
Андрей Макаревич встретился в Казани с юными рокерами
В Чувашии задержали казанцев, подозреваемых в серии краж из магазинов
16 сентября ряд домов Советского района Казани останутся без воды
В Казани прошло награждение премии «Звездный билет» 2019
Ведется проверка по факту ложного сообщения о минировании самолета, летевшего из Казани в Симферополь
14 сентября в Казани пройдет рок-фестиваль под открытым небом
Бывшему тренеру «Ак Барса» вручили орден от Путина
«Ростелеком» поддержит финалистов конкурса «Цифровой прорыв»