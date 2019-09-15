В Казани стартует 86-ой сезон Татарского Государственного театра кукол "Экият"

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-15T12:37:16+03:00

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Свои двери после летних каникул Татарский Государственный театр кукол "Экият" распахнет 18 сентябр. Это будет 86-й театральный сезон и маленьких зрителей и их родителей приглашают увидеть премьерные спектакли "Пой, курай!.. Играй, Шомбай!" и "Сказка о царе Салтане".

В 2019 году театр проведет III Международный фестиваль театров кукол "Шомбай-fest" в честь 85-летния создания труппы. Мероприятие пройдет с 23 по 28 октября. В этом году в нем примут участие 15 творческих коллективов кукольников из Франции, Италии, Беларуси, Башкирии, Хакасии и других нгородов России и мира.

В новом сезоне юных зрителей ждут семь премьер - "Маугли", "Сны Диснея", спектакль, посвященный 75-летию Великой Победы "Самовары", "Адымнар" ("Люди") и "Альфия". "Альфия" - первый спектакль Ильгиза Зайниева в качестве главного режиссера. Этот спектакль - биографическая постановка в честь известной певицы Альфии Авзаловой. Гостей ждут на премьере 18 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU