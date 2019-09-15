Детская шалость в Набережных Челнах стала причиной возгорания двух автомобилей

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-15T11:58:13+03:00

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В поселке ЗЯБ автограда днем в субботу, 14 сентября, во дворе одной из многоэтажек произошел пожар. Как рассказали очевидцы "КП-Казань", школьники в возрасте примерно 10-12-ти лет играли возле заброшенного автомобиля ВАЗ-2107 на улице Сармановский тракт. В какой-то момент они подожгли автомобиль, которым уже не пользовался хозяин примерно два года. Легковушка вспыхнула, и через какое-то время прозвучал взрыв.

Автомобиль взорвался из-за пожараФото: соцсети

Рядом была припаркована "Газель", которая получила повреждения в результате перебросившегося на нее пламени.

По предварительным данным, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU