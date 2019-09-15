2019-09-15T11:04:00+03:00
Звезды

В Татарстане пройдут гастроли Чеченского Госфольклорного ансамбля "Нохча"

Концертный тур пройдет по многим городам республики
Лика ИСАЕВА
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Во время выступления ансамбляВо время выступления ансамбляФото: Из материалов пресс-службы
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В республике с 16 по 27 сентября состоятся гастроли Чеченского Государственного фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо". Гастрольный тур пройдет по городам Набережные Челны, Елабуга, Бугульма, Лениногорск, Нижнекамск, Актаныш, Альметьевск, Чистополь, Мамадыш, Азнакаево, Агрыз. Уже 23 сентября ансамбль приедет в Казань, где зале Татарской государственной Филармонии имени Габдуллы Тукая. В программу войдут лучшие номера из репертуара ансамбля - зажигательные танцы и впечатляющие лирические композиции.

- Государственный фольклорный ансамбль песни и танца "Нохчо" - это молодёжный коллектив, в котором работают юноши и девушки в возрасте от 14 до 30 лет, - рассказала директор ансамбля Мадина Шигадаева. - Концертные номера нашего ансамбля отличаются неповторимым творческим почерком, молодым задором, оригинальностью манеры исполнения. Мы много гастролируем, с успехом участвуем во многих фестивалях и конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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