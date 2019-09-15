В Казани подводят итоги "Том Сойер Феста"

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-15T09:57:19+03:00

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В столице Татарстана подводят итоги фестиваля "Том Сойер Фест". За лето 2019 года в планах была реставрация трех домов из реестра зданий культурного наследия.Работы над одним из них - доме Богородского на улице Волкова дом 42, еще продолжаются. Объект культурного наследия регионального значения будет сдан 21 сентября.

Уже отреставрированы два объекта - это дом на Калинина, 12, и дом Беркутова на улице Фатыха Карима, 11. Самым первым объектом для всего движения стал дом на улице Калинина. Его в ближайшее время подключат к городским сетям. Во время фестивали зданию отреставрировали фасад, укрепили нижний венец бревен, восполнили утраченный элемент декора на окнах, дом был выкрасили в насыщенные цвета. Эти цвета были согласованы цветковом паспортом, согласованному с главным художником города. Сейчас в этом доме проживают три семьи, которые до сих пор ходили за водой на колонку.

Еще один дом - дом Беркутова, является объектом культурного наследия местного значения. Здесь после всех согласований и утверждения документации, был выполнен целый комплекс работ.

ИСТОЧНИК KP.RU