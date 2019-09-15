2019-09-15T08:43:02+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ боевика "Рэмбо: Последняя кровь"

Мероприятие состоится в кинотеатре "Алмаз Синема Порт" ТЦ "Ривьера"
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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В России 19 сентября на большие экраны выходит новый боевик с участием Сильвеста Сталлоне. У картины "Рэмбо: Последняя кровь" имеет в прокате рейтинг 18+.

Предстоящий американский остросюжетный боевик является продолжением фильма "Рэмбо IV" и пятой частью серии "Рэмбо". Главную роль - роль "Джона Рэмбо", исполнит Сильвестр Сталлоне.

Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь - путь мести, который ему придется пройти до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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