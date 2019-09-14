СЕГОДНЯ 19:16 2019-09-14T19:16:39+03:00

Двое пассажиров обратились в больницу с ушибами

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Днем 14 сентября в Чебоксарах маршрутка врезалась в столб. Авария произошла возле дома 55 «а» по улице К.Иванова.

Водитель микроавтобуса «Форд-Транзит» 22 маршрута, по предварительным данным не справившись с управлением, врезался в столб. В момент ДТП в салоне транспортного средства были трое взрослых пассажиров.

– Две женщины с ушибами обратились за медицинской помощью. Причины аварии устанавливаются, внешних признаков опьянения у 32-летнего водителя микроавтобуса не имеется, – сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU