Дубль «Рубина» на выезде обыграла молодежку «Оренбурга»
Единственный гол за игру забил капитан казанцев
Фото: пресс-служба ФК «Рубин».
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14 сентября молодежная команда казанского «Рубина» на выезде обыграла резервистов «Оренбурга». Это вторая победа подряд подопечных Владимира Ежурова.
Единственный гол в первом тайме забил капитан команды из столицы Татарстана Александр Циберкин. Футболист головой переправил мяч после подачи в штрафную.
А 15 сентября также в гостях основная команда «Рубина» сыграет с «Оренбургом». Начало игры назначено на 14:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU
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