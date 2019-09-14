Дубль «Рубина» на выезде обыграла молодежку «Оренбурга»

СЕГОДНЯ 18:25 2019-09-14T18:25:31+03:00

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14 сентября молодежная команда казанского «Рубина» на выезде обыграла резервистов «Оренбурга». Это вторая победа подряд подопечных Владимира Ежурова.

Единственный гол в первом тайме забил капитан команды из столицы Татарстана Александр Циберкин. Футболист головой переправил мяч после подачи в штрафную.

А 15 сентября также в гостях основная команда «Рубина» сыграет с «Оренбургом». Начало игры назначено на 14:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU