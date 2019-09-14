Под Казанью на трассе М7 перевернувшаяся фура перекрыла дорогу
Там создалась большая пробка
Фото: соцсети.
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Пользователи в соцсетях опубликовали фотографии с места ДТП на трассе М7. В районе села Набережные Моркваши перевернулась фура и загородила проезд другим автомобилям.
По снимкам очевидцев понятно, что большегруз повалился набок и растянулся от одной обочины к другой, на месте уже работали спасатели.
Как сообщили пользователи в комментариях к данному посту в соцсети, некоторые машины объезжали этот участок дороги по полю, а водитель фуры выбрался из транспортного средства и находился на месте происшествия. Подробности аварии пока неизвестны.
ИСТОЧНИК KP.RU