2019-09-14T18:15:27+03:00
Происшествия

Под Казанью на трассе М7 перевернувшаяся фура перекрыла дорогу

Там создалась большая пробка
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Пользователи в соцсетях опубликовали фотографии с места ДТП на трассе М7. В районе села Набережные Моркваши перевернулась фура и загородила проезд другим автомобилям.

По снимкам очевидцев понятно, что большегруз повалился набок и растянулся от одной обочины к другой, на месте уже работали спасатели.

Как сообщили пользователи в комментариях к данному посту в соцсети, некоторые машины объезжали этот участок дороги по полю, а водитель фуры выбрался из транспортного средства и находился на месте происшествия. Подробности аварии пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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