На автодороге «Йошкар-Ола – Зеленодольск» до магистрали М-7 «Волга» увеличился скоростной режим

СЕГОДНЯ 16:59 2019-09-14T17:05:58+03:00

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На автодороге «Йошкар-Ола – Зеленодольск» до магистрали М-7 «Волга» увеличили скоростной режим. В соответствии с ПДД разрешенная максимальная скорость движения для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тон была 90 километров в час. По итогам анализа аварийности и изучения дорожно-транспортной обстановки подобраны два участка, на которых можно увеличить ограничение скорости до 100 километров в час.

Таким образом, с 14 сентября реализованы мероприятия по увеличению скоростного режима для легковых автомобилей. Установлены дорожные знаки на участках с км 115+200 по 118+300 и км 120+760 по 124+600, там встречные потоки разделены, установлены дорожные ограждения, построены надземные пешеходные переходы. Однако в связи с погодно-климатическими условиями эти изменения будут носить сезонный характер.

– Необходимо отметить, что все это рассчитано на законопослушных участников движения, в частности, если максимально разрешенная скорость составляет 100 километров в час, то это не означает, что можно двигаться выше указанной скорости (плюс 20 километров в час). Скоростной режим контролируется системами автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, – сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU