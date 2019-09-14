В воскресенье синоптики прогнозируют в Казани грозу и порывистый ветер
15 сентября, в воскресенье, в Казани ожидается переменная облачность. По данным гидрометцентра Татарстана, возможен дождь, местами гроза.
По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть западный умеренный, порывами до 17 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов выше нуля, а днем будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла.
В целом по Татарстану также ожидается облачность с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер также западный умеренный, порывами до 17 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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