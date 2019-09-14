2019-09-14T15:56:55+03:00
Общество

В воскресенье синоптики прогнозируют в Казани грозу и порывистый ветер

А температура днем будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла
Наиля ГАЛИМОВА
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В целом по Татарстану также ожидается облачность с прояснениями.В целом по Татарстану также ожидается облачность с прояснениями.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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15 сентября, в воскресенье, в Казани ожидается переменная облачность. По данным гидрометцентра Татарстана, возможен дождь, местами гроза.

По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть западный умеренный, порывами до 17 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов выше нуля, а днем будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла.

В целом по Татарстану также ожидается облачность с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер также западный умеренный, порывами до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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