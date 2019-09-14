Андрей Макаревич встретился в Казани с юными рокерами

СЕГОДНЯ 15:29 2019-09-14T15:29:14+03:00

А они сыграли для него культовую песню «Поворот»

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Известный российский музыкант, композитор и певец Андрей Макаревич накануне увиделся с воспитанниками казанской школы рок-музыки The Road. На встрече юные музыканты смогли пообщаться с кумиром, задать ему вопросы и продемонстрировать свои навыки.

Юных рокеров интересовал творческий путь Макаревича, где и на каких инструментах он начинал играть, как преодолевал возникающие препятствия, как выстраивал взаимоотношения внутри группы. В завершении встречи ученики школы рока сыграли для гостя одну из его песен – культовый «Поворот», сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В этот же день Андрей Макаревич вместе с пианистом Евгением Борецом вручил премию «Звездный билет» 2019 в номинации «музыка» Рушану Крылову.

ИСТОЧНИК KP.RU