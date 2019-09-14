Андрей Макаревич встретился в Казани с юными рокерами
Известный российский музыкант, композитор и певец Андрей Макаревич накануне увиделся с воспитанниками казанской школы рок-музыки The Road. На встрече юные музыканты смогли пообщаться с кумиром, задать ему вопросы и продемонстрировать свои навыки.
Юных рокеров интересовал творческий путь Макаревича, где и на каких инструментах он начинал играть, как преодолевал возникающие препятствия, как выстраивал взаимоотношения внутри группы. В завершении встречи ученики школы рока сыграли для гостя одну из его песен – культовый «Поворот», сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
В этот же день Андрей Макаревич вместе с пианистом Евгением Борецом вручил премию «Звездный билет» 2019 в номинации «музыка» Рушану Крылову.
ИСТОЧНИК KP.RU