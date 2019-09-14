В Чувашии задержали казанцев, подозреваемых в серии краж из магазинов

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-14T13:27:09+03:00

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В Чуваши полицейские задержали группу молодых людей из Казани, подозреваемых в совершении нескольких краж из торговых учреждений Чебоксар.

Случилось так, что в выходной день оперативник уголовного розыска Антон Кубиков заметил молодых людей, пробежавших с продуктами мимо кассы магазина самообслуживания по улице Тукташа в столице Чувашии. Полицейский передал в дежурную часть информацию легковушки, на которой им удалось скрыться.

Машину задержали на улице Ярославской, а в ее багажнике нашли большое количество продуктов питания, алкоголя, бытовой химии и косметических средств. Четверо молодых людей, трое из которых ранее уже привлекали к уголовной ответственности, и их приятельница за сутки успели совершить в Чебоксарах около 10 хищений из торговых учреждений.

– Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Уголовного кодекса РоссииПроверяется причастность молодых людей к совершению аналогичных хищений как в Чувашии, так и соседних регионах. Злоумышленникам грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU