В Чувашии задержали казанцев, подозреваемых в серии краж из магазинов
В Чуваши полицейские задержали группу молодых людей из Казани, подозреваемых в совершении нескольких краж из торговых учреждений Чебоксар.
Случилось так, что в выходной день оперативник уголовного розыска Антон Кубиков заметил молодых людей, пробежавших с продуктами мимо кассы магазина самообслуживания по улице Тукташа в столице Чувашии. Полицейский передал в дежурную часть информацию легковушки, на которой им удалось скрыться.
Машину задержали на улице Ярославской, а в ее багажнике нашли большое количество продуктов питания, алкоголя, бытовой химии и косметических средств. Четверо молодых людей, трое из которых ранее уже привлекали к уголовной ответственности, и их приятельница за сутки успели совершить в Чебоксарах около 10 хищений из торговых учреждений.
– Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Уголовного кодекса РоссииПроверяется причастность молодых людей к совершению аналогичных хищений как в Чувашии, так и соседних регионах. Злоумышленникам грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU