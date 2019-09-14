Ведется проверка по факту ложного сообщения о минировании самолета, летевшего из Казани в Симферополь
Неизвестный сказал полиции, что взрывное устройство находится в багажном отделении
После посадки была проведена проверка.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Накануне неизвестный по телефону сообщил полиции о минировании самолета, который летел из Казани в Симферополь. Он сказал, что взрывное устройство находится в багажном отделении самолета Airbus.
Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте, это сообщение оказалось ложным. Судно благополучно приземлилось в аэропорту города Симферополь.
После посадки была проведена проверка, пассажиров и экипаж эвакуировали, досмотрели самолет. Взрывного устройства не обнаружили. Ведется проверка по факту случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU