2019-09-13T19:17:59+03:00
Происшествия

В Марий Эл экс-сотрудник колонии, пронесший осужденным мобильник и колоду карт, отделался условным сроком

Также суд вменил ему выплатить немаленький штраф
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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«Получение взятки через посредника» и «Превышение должностных полномочий» - по этим двум статьям был признан виновным 22-летний экс-сотрудник колонии №5, что в Советском районе Марий Эл.

Как было доказано в суде, в марте этого года, занимая должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения, сотрудник УФСИН за взятку в 12 тысяч рублей пронес осужденным запрещенные для них предметы – мобильник, аксессуары к нему и колоду карт.

- В итоге суд приговорил уже бывшего сотрудника колонии к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы условно, а также к штрафу в 240 тысяч рублей и лишению права занимать должности связанных с осуществлением функций представителя власти на 3 года, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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