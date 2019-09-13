Лучшим следователем МВД России-2019 стал представитель Татарстана

СЕГОДНЯ 19:02 2019-09-13T19:02:52+03:00

За почетное звание боролись 95 полицейских из всех регионов страны

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После того, как конкурс на звание лучший следователем МВД России-2018 выиграл полицейский из Татарстана, было принято решение провести его в очередной раз на территории республики.

В итоге очередная победа Татарстана на всероссийском уровне. Среди 95 участников из всех регионов лучшим следователем-2019 стал сотрудник ОП «Центральный» УМВД Набережных Челнов Булат Залалеев.

Он стал победителем по итогам пяти видов испытаний: по специальной, криминалистической, медицинской, огневой и физической дисциплинам.

Свои навыки полицейские демонстрировали на учебных полигонах имитирующие офис, магазин и жилое помещение.

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ИСТОЧНИК KP.RU