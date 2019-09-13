Лучшим следователем МВД России-2019 стал представитель Татарстана
После того, как конкурс на звание лучший следователем МВД России-2018 выиграл полицейский из Татарстана, было принято решение провести его в очередной раз на территории республики.
В итоге очередная победа Татарстана на всероссийском уровне. Среди 95 участников из всех регионов лучшим следователем-2019 стал сотрудник ОП «Центральный» УМВД Набережных Челнов Булат Залалеев.
Он стал победителем по итогам пяти видов испытаний: по специальной, криминалистической, медицинской, огневой и физической дисциплинам.
Свои навыки полицейские демонстрировали на учебных полигонах имитирующие офис, магазин и жилое помещение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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