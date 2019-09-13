В Казани разобрали фундамент памятника Мусе Джалилю
Там проводится капремонт мемориального комплекса [фото]
Работы обойдутся в 2,3 миллиона рублей.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:
В столице Татарстана началась реконструкция памятника Мусе Джалилю, установленного на площади 1 Мая, у стен Казанского Кремля. В данный момент у монумента разобрали фундамент, на котором стоит скульптура, территорию огородили забором.
Памятник огородили забором.Фото: Алина НИЗАМОВА
Далее пройдет капремонт мемориального комплекса и благоустройство прилегающей территории. Ранее на портале госзакупок была размещена информация, что работы обойдутся в 2,3 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU