В Казани разобрали фундамент памятника Мусе Джалилю

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-13T18:01:36+03:00

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В столице Татарстана началась реконструкция памятника Мусе Джалилю, установленного на площади 1 Мая, у стен Казанского Кремля. В данный момент у монумента разобрали фундамент, на котором стоит скульптура, территорию огородили забором.

Памятник огородили забором.Фото: Алина НИЗАМОВА

Далее пройдет капремонт мемориального комплекса и благоустройство прилегающей территории. Ранее на портале госзакупок была размещена информация, что работы обойдутся в 2,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU