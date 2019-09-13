2019-09-13T15:54:46+03:00
Общество

В Татарстане бабье лето-2019 закончится в это воскресенье

В республику атлантические циклоны придут 15 сентября
Олег ЛУГОВОЙ
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Помимо похолодания в республику придут дожди, грозы и сильный ветер.Помимо похолодания в республику придут дожди, грозы и сильный ветер.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Бабье лето-2019 в Татарстане закончится в это воскресенье, 15 сентября. В этом уверены в республиканском Гидрометцентре. Специалисты которого заявляют, что обширный антициклон, принесший в регион, тепло начал смещаться на юго-восток. В ближайшие дни Татарстан попадет под влияние атлантических циклонов – температура воздуха начнет падать, придут дожди и грозы.

Так, что у татарстанцев остался последний выходной, чтобы насладиться уходящим теплом. В субботу, 14 сентября, в республике ожидается максимум +26 градусов (в Казани +24), местами небольшой дождь, усиление ветра до 17 м/с (в Казани до 15 м/с), в отдельных районах возможна гроза.

А уже в воскресенье через регион пройдет холодный волновой фронт. Ожидаются дожди, местами грозы с усилением ветра, днем максимум +18.

В понедельник температура воздух упадет еще на один градус. 16 сентября в Татарстане местами прогнозируется небольшой дождь и порывы ветра до 17 м/с.

В последующие дни - вторник и среду, в республике, по предварительному прогнозу, холодная и ветреная погода сохранится при этом временами будут идти дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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