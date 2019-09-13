В Татарстане спасатели нашли пенсионера, который пропадал более суток

СЕГОДНЯ 16:37 2019-09-13T16:37:36+03:00

Он отправился в магазин за продуктами и исчез [фото]

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11 сентября, в среду, тревогу подняли родственники 79-летнего пенсионера из Казани. Находясь в садовом обществе Крутушка-2, мужчина отправился за продуктами в местный магазин и пропал.

Родственники в его поисках опросили продавца. Тот подтвердил, что да, мол, заходил, но куда потом ушел - неизвестно. Ситуацию усугубляло и то, что пропавший пенсионер страдает потерей памяти - у него старческая деменция.

В первый день найти его не удалось. Поиски пришлось прекратить с наступлением темноты. За это время удалось исследовать 11 квадратных километров, в том числе на автодороге М-7 : с 801 по 823 км, маршрут Казань - СДТ «Крутушка» - 15 км.

К работе снова приступили на следующее утро - 12 сентября. В течение дня сотрудники МЧС Татарстана обследовали восемь квадратных километров территории, прилегающей к дачам.

В итоге в 12.45 пенсионера, наконец, нашли в поле возле поселка Крутушка. Спасатели обнаружили его, когда прочесывали местность на квадроцикле. Мужчина уже обессилел и просто полз к высокому обрывистому берегу реки Казанки.

Фото: МЧС Татарстана

- До обрыва оставалось буквально 15 метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Мужчину доставили по месту проживания на даче, куда потом вызвали медиков - у пенсионера было подозрение на переохлаждение.

ИСТОЧНИК KP.RU