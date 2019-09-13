2019-09-13T15:26:29+03:00
Общество

Билайн помог покупателям сэкономить в июле около 200 млн рублей на смартфонах

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Билайн за один месяц помог россиянам сэкономить около 200 млн рублей при покупке новых смартфонов с поддержкой 4G взамен устаревших.

В конце 2017 года Билайн представил программу Trade-in, в рамках которой россияне могли приобрести новые смартфоны со скидкой в обмен на устаревшие или с незначительными дефектами. В июле 2019 года Билайн обновил условия программы Trade-in – в магазинах стали принимать ненужные или пришедшие в негодность смартфоны, планшеты, телефоны и модемы любых производителей в любом состоянии – разбитые и нерабочие, с потертостями, царапинами и поврежденным экраном.

По данным Билайн.Аналитика, с момента старта новых условий Trade-in посетители магазинов Билайн сэкономили на покупке около 200 млн рублей. В среднем каждый покупатель в июле 2019 года сэкономил от 20 до 50% на стоимости нового смартфона. При этом наиболее активными покупателями оказались жители Центрального региона России. На них пришлось более 20% всех продаж. На втором месте по покупательской активности – Московский регион (здесь доля составила 14%). Далее (в порядке убывания) оказались Южный, Восточный и Западный регионы.

Чаще всего участники акции сдавали устаревшие телефоны и фичерфоны, планшеты, модемы и смартфоны, поддерживающие сети 2G/3G. А полученную скидку в большинстве случаев использовали для покупки смартфонов Samsung. В среднем каждый третий участник Trade-in в июле приобретал модели Samsung Galaxy с поддержкой 4G в ценовом диапазоне от 13 000 рублей и выше.

В ТОП-3 покупок также входили смартфоны Huawei и Honor.

Оценив высокий интерес клиентов к новым условиям программы Trade-in, Билайн расширил количество моделей Samsung Galaxy, участвующих в акции, и увеличил размер скидки до 13 000 рублей. С 10 сентября в акции участвуют сразу 9 моделей смартфонов, среди которых Samsung Galaxy A30, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy S10e и Samsung Galaxy S10+.

Приобрести одну из моделей смартфонов Samsung со скидкой в обмен на устаревший девайс, можно в любом из собственных магазинов Билайн, где доступна услуга Trade-in. Предложение доступно только для физических лиц при наличии паспорта РФ.

Более подробная информация об акции, ее условиях и географии проведения доступна на сайте.

*Акция «Скидка на смартфоны Samsung Galaxy по трейд-ин» действует с 05.08.2019 по 29.09.2019г. при сдаче старого оборудования. Размер скидки зависит от модели приобретаемого устройства. Предложение распространяется на ограниченный ассортимент и не действует при сдаче оборудования в хорошем состоянии. Размер скидки уточняйте в собственных офисах продаж и обслуживания Билайн или на beeline.ru.

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