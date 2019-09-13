Жителя Чувашии задержали по подозрению в том, что он насмерть забил друга молотком

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-13T16:54:08+03:00

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Вечером 10 сентября этого года в поселке Пинеры Шумерлинского района местные жители обнаружили своего 52-летнего соседа жестоко избитым. На место происшествия были вызваны медики «скорой». Которые по прибытию приняли решение о госпитализации мужчины. Однако от полученных травм он скончался по пути в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемого и задержали его. В настоящий момент он находится под стражей.

По версии следствия, в тот день мужчина гостил в доме потерпевшего. Они вместе выпивали. В итоге между ними вспыхнула пьяная ссора. В ходе конфликта подозреваемый схватил молоток и нанес им хозяину множество ударов по голове. После жестокой расправы гость поспешил скрыться.

- Расследование уголовного дела продолжается. Назначен ряд экспертиз, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Отмечается, что задержанный имеет несколько судимостей, в том числе и за убийство. На свободу он вышел всего месяц назад.

ИСТОЧНИК KP.RU