В Чувашии мужчину, от которого через окно сбежала изрезанная им знакомая, приговорен к 3 годам колонии
34-летнего жителя Новочебоксарска суд признал виновным в незаконном лишении свободы.
Как было доказано, вечером 29 января текущего у себя в квартире мужчина выпивал со своей 41-летней знакомой. В один из моментов между хозяином и гостьей вспыхнула пьяная ссора.
Мужчина отказался ее выпускать и закрыл дверь на замок, а после взял в руки два кухонных ножа и угрожая убить изрезал. Спасая свою жизнь, женщина выбежала на балкон, где утюгом разбила стекло и выпрыгнула на улицу.
Квартира находится на втором этажа. Потерпевшая, упав с этой высоты, получила переломы стопы, что в итоге было расценено как вред здоровью средней тяжести.
- Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Данный приговор суда еще не вступил в законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU