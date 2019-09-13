2019-09-13T15:10:57+03:00
Происшествия

В Чувашии мужчину, от которого через окно сбежала изрезанная им знакомая, приговорен к 3 годам колонии

Он закрыл ее в квартире и взял в руки два ножа
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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34-летнего жителя Новочебоксарска суд признал виновным в незаконном лишении свободы.

Как было доказано, вечером 29 января текущего у себя в квартире мужчина выпивал со своей 41-летней знакомой. В один из моментов между хозяином и гостьей вспыхнула пьяная ссора.

Мужчина отказался ее выпускать и закрыл дверь на замок, а после взял в руки два кухонных ножа и угрожая убить изрезал. Спасая свою жизнь, женщина выбежала на балкон, где утюгом разбила стекло и выпрыгнула на улицу.

Квартира находится на втором этажа. Потерпевшая, упав с этой высоты, получила переломы стопы, что в итоге было расценено как вред здоровью средней тяжести.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Данный приговор суда еще не вступил в законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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