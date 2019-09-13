16 и 17 сентября в ряде домов Йошкар-Олы отключат свет

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-13T14:49:46+03:00

Света не будет из-за профилактических работ на ТП. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Электричества не будет с 8.30 до 17.00

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16 сентября в Йошкар-Оле с 08.30 до 17.00 из-за профилактических работ на трансформаторной подстанции-283 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам: улица Соловьева, д.2а, улица К.Маркса, д.144, улица Гончарова, д.39.

Также 17 сентября в этот же период времени и опять по причине профилактических работ на оборудовании трансформаторной подстанции-78 свет отключат по адресам: улица Свердлова, д.50, д.52, д.52а, д.54. Сообщили в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы.

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ИСТОЧНИК KP.RU