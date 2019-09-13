В Татарстане полиция задержала обнальщиков, которые успели «заработать» 16 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-13T13:35:04+03:00

Если их вина будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до семи лет [фото]

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В Татарстане полицейские вышли на четверых местных жителей. Их заподозрили в незаконной банковской деятельности.

Они обналичивали за вознаграждение деньги со счетов, обратившихся к ним фирм. Как было установлено правоохранителями, они уже смогли «заработать» более 16 миллионов рублей. Обнальщиков в итоге задержали.

В офисах и их квартирах были проведены обыски. Там, в том числе, была обнаружена и изъята оргтехника для систем банк-клиент, документы, печати, телефоны и сим-карты, а также более 1,9 миллиона рублей и целый пакет с резинками для наличных денег.

Фото: МВД Татарстана

Все задержанные проходят по уголовному делу, возбужденному по статье «Незаконная банковская деятельность».

- Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU