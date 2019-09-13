СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-13T09:44:15+03:00

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В Татарстане для охотников в интернете разместили специальный календарь. Заглянув в него можно узнать актуальные сроки начала и завершения определенных сезонов добычи животных в республики. Ресурс размещен на сайте регионального Госкомитета по биологическим ресурсам.

Например, согласно календарю, в сентябре можно охотиться на взрослых самцов косуль и лосей, кабанов, сусликов, сурков и барсуков. А начиная с этого воскресенья в Татарстане стартует сезон добычи лисиц и корсаков.

ИСТОЧНИК KP.RU