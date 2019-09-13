2019-09-13T08:00:00+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за обработки погреба серной шашкой погиб пенсионер и пострадали два человека

Трагедия произошла в селе Верхняя Мактама Альметьевского района республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Трагедия произошла в семье жителей села Верхняя Мактама Альметьевского района республики 12 сентября. Там хозяин частного дома - 83-летний пенсионер, в 14.00 решил окурить погреб в доме от мышей и других грызунов. Для этого он спустился вниз с серной дымовой шашкой, которая не предназначена для работ в жилых помещениях.

54-летняя дочь мужчины забеспокоилась, когда отец вскоре затих и не поднимался. Она позвала на помощь 60-летнего соседа и вместе с ним спустилась в погреб. Там они обнаружили пенсионера, который находился без сознания. Они попытались ему помочь, но сами почувствовали недомогание и поднялись наверх, откуда в 15.27 вызвали медиков.

Приехавшие на вызов сотрудники минздрава Татарстана констатировали смерть хозяина дома, его дочь и соседа госпитализировали с признаками отравления в Альметьевскую ЦРБ.

Спасатели ЗПСО№7 и пожарные ПСЧ№23 извлекли тело хозяина дома из погреба, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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