2019-09-12T19:28:22+03:00
Спорт

Лидер "Нефтехимика" признан лучшим игроком ФНЛ и заинтересовал ЦСКА

Денис Макаров в нынешнем сезоне успел забить 8 голов
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Нефтехимик"Фото: ФК "Нефтехимик"
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Полузащитник нижнекамского "Нефтехимика" Денис Макаров признан лучшим футболистом августа в Футбольной Национальной лиге. В шести турах последнего летнего месяца 21-летний хавбек забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу и замахнулся на рекорд ФНЛ и Первого дивизиона, забивая в семи турах первенства подряд. В том числе и со своей половины поля, как еще в июльском матче с "Армавиром".

Отметим, что всего на счету Макарова 8 забитых мячей. Столько же у торпедовца Ивана Сергеева, вместе с которым игрок "Нефтехимика" возглавляет список бомбардиров второй по силе лиги в стране.

Кстати, Макаров уже заинтересовал ряд клубов Премьер-Лиги, а самый предметный интерес к игроку СМИ приписывают московскому ЦСКА. Сообщается, что Макаров может стать "армейцем" уже зимой.

Напомним, что "Нефтехимик" получил возможность выступать в ФНЛ только весной, выиграв турнир во второй лиге. Сейчас клуб из Татарстана занимает 9 место из 20 команд, набрав 16 очков в 12 матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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