На благотворительном мастер-классе в Казани удалось собрать 119 839 рублей на строительство второго здания хосписа
Занятие провела главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская
Фото: пресс-служба минспорта Татарстана.
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12 сентября в казанском Дворце водных видов спорта главный тренер сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна Покровская провела благотворительный мастер-класс.
В рамках занятия был организован сбор средств на строительство второго здания хосписа, которым занимается Фонд имени Анжелы Вавиловой.
В мастер-классе участвовали юные татарстанцы, занимающиеся в республиканских и муниципальных спортивных школах, академиях и центрах синхронного плавания, а также гости из Ижевска.
По итогам мероприятия на строительство здания хосписа удалось собрать 119 839 рублей, сообщили в пресс-службе минспорта Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU