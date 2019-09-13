2019-09-13T11:26:58+03:00
Спорт

На благотворительном мастер-классе в Казани удалось собрать 119 839 рублей на строительство второго здания хосписа

Занятие провела главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба минспорта Татарстана.Фото: пресс-служба минспорта Татарстана.
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12 сентября в казанском Дворце водных видов спорта главный тренер сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна Покровская провела благотворительный мастер-класс.

В рамках занятия был организован сбор средств на строительство второго здания хосписа, которым занимается Фонд имени Анжелы Вавиловой.

В мастер-классе участвовали юные татарстанцы, занимающиеся в республиканских и муниципальных спортивных школах, академиях и центрах синхронного плавания, а также гости из Ижевска.

По итогам мероприятия на строительство здания хосписа удалось собрать 119 839 рублей, сообщили в пресс-службе минспорта Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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