2019-09-12T17:37:48+03:00
Звезды

В Татарстане преподаватели КазГИКа снимают фильм «Я приду»

Министерство культуры Татарстана выделила на картину грант в размере 2 миллионов рублей
Наиля ГАЛИМОВА
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Продолжительность фильма составит 90-95 минут.Продолжительность фильма составит 90-95 минут.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В сентябре в Казани заканчиваются съемки полнометражного художественного фильма под названием «Я приду». Работу представят преподаватели кафедры киноискусства КазГИК: сценарист Антон Шутов и режиссер Булат Сабитов.

Работа начались в Татарстане 4 сентября. Планируется, что всего будет 18 съемочных дней. Продолжительность фильма составит 90-95 минут. Снимать будут как в Казани, так и других городах Татарстана. Ожидается, что в российский прокат картина выйдет осенью 2020 года.

Фильм расскажет зрителям о 16-летнем подростке, который сбежал из спецшколы, чтобы найти свою тяжелобольную бабушку. Она уже два месяца не отвечает на письма.

Министерство культуры Татарстана выделила на картину грант в размере 2 миллиона рублей. Кроме того, проект поддержала российская кинокомпания СТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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