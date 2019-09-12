2019-09-12T16:49:26+03:00
Общество

27 октября в Йошкар-Оле пройдет «Географический диктант – 2019»

В нем будет отдельный блок вопросов, посвященных Марий Эл
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Вход на мероприятие свободный для всех желающих.Вход на мероприятие свободный для всех желающих.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

27 октября в Йошкар-Оле пройдет международная образовательная акция «Географический диктант – 2019», проводимая Русским географическим обществом.

Так, написать диктант можно будет в первом корпусе Волгатеха Поволжского государственного технологического университета. Площадка начнет работать в 11:00. Инструктаж и само написание диктанта стартуют в 12:00. Помимо основных вопросов диктанта, жители нашей республики смогут ответить на отдельный блок, посвященных географии Марий Эл.

Вход на мероприятие свободный для всех желающих. С собой нужно принести авторучку синего или черного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лидер "Нефтехимика" признан лучшим игроком ФНЛ и заинтересовал ЦСКА
Серия "ретро-четвергов" в Казани завершится уже сегодня
В Татарстане преподаватели КазГИКа снимают фильм «Я приду»
От укусов клещей в 2019 году пострадали более 10 тысяч человек
Учиться - одно удовольствие!
Мошенники обманули девятерых жителей Чувашии почти на миллион рублей
«Ак Барс» поднимет именной стяг Билялетдинова перед первым домашним матчем сезона
Сергей Жаров назначен генеральным директором ВТБ Капитал Форекс
У двухлетнего мальчика в Казани палец застрял в замке входной двери
В казанском Кремле не исключили повышение платы за проезд до 31 рубля
В Казани сохранится 25-градусная жара
Более 55 тысяч юных ульяновцев отдохнули в оздоровительных лагерях
В Казани закрывается сезон "зеленого фитнеса"
В Татарстане будет строиться новое военное судно
Шурале, Шрек и Человек-паук расскажут казанцам о любви к родному языку
В Ульяновске появится пункт наблюдения за загрязнением воздуха
Жителей Казани зовут на выставку винограда
ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса
Бассейн "Оргсинтез" в Казани открылся после длительного ремонта
Три района Казани 13 сентября временно останутся без свта
В Нижнекамске появятся 5 новых трамваев за 135 миллионов рублей
Молодой парень на "четырнадцатой" устроил аварию, в которой пострадал годовалый ребенок
"Кросс наций" в Ульяновске состоится 21 сентября
Сезон детских барахолок в Казани завершится в ближайшее воскресенье
В Чувашии водитель на скорости врезался в дерево и погиб
В Чувашии под колесами грузовика погибла девушка
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Комната желаний"