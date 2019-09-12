27 октября в Йошкар-Оле пройдет «Географический диктант – 2019»
В нем будет отдельный блок вопросов, посвященных Марий Эл
Вход на мероприятие свободный для всех желающих.Фото: Алина НИЗАМОВА
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27 октября в Йошкар-Оле пройдет международная образовательная акция «Географический диктант – 2019», проводимая Русским географическим обществом.
Так, написать диктант можно будет в первом корпусе Волгатеха Поволжского государственного технологического университета. Площадка начнет работать в 11:00. Инструктаж и само написание диктанта стартуют в 12:00. Помимо основных вопросов диктанта, жители нашей республики смогут ответить на отдельный блок, посвященных географии Марий Эл.
Вход на мероприятие свободный для всех желающих. С собой нужно принести авторучку синего или черного цвета.
ИСТОЧНИК KP.RU