27 октября в Йошкар-Оле пройдет «Географический диктант – 2019»

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-12T16:49:26+03:00

Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Фото: Алина НИЗАМОВА

В нем будет отдельный блок вопросов, посвященных Марий Эл

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27 октября в Йошкар-Оле пройдет международная образовательная акция «Географический диктант – 2019», проводимая Русским географическим обществом.

Так, написать диктант можно будет в первом корпусе Волгатеха Поволжского государственного технологического университета. Площадка начнет работать в 11:00. Инструктаж и само написание диктанта стартуют в 12:00. Помимо основных вопросов диктанта, жители нашей республики смогут ответить на отдельный блок, посвященных географии Марий Эл.

Вход на мероприятие свободный для всех желающих. С собой нужно принести авторучку синего или черного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU