Сергей Жаров назначен генеральным директором ВТБ Капитал Форекс
Генеральным директором ООО ВТБ Форекс назначен Сергей Жаров. Соответствующее решение было принято решением наблюдательного совета компании. Занимавший ранее эту должность Александр Сокологорский продолжит работу в брокерском подразделении головного банка группы ВТБ.
Сергей Жаров родился в 1975 г. в г. Ленинград. С отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит». Более 20 лет работает в финансовой сфере: прошел путь от трейдера до топ-менеджера. Работал в таких организациях как Инкомбанк, КБ Российский кредит, Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ), Группа «Илим», КИТ Финанс. За время трудовой деятельности входил в состав совета директоров биржи РТС и биржевого совета СПВБ, принимал участие в работе комитетов Московской биржи.
В должности генерального директора ВТБ Капитал Форекс будет отвечать за дальнейшее развитие компании. Перед ним поставлены задачи сохранить и усилить лидерские позиции ВТБ на рынке форекс в России. Для этого он должен обеспечить качественный рост бизнеса компании, усовершенствование продуктов и сервисов в соответствии со стратегией ВТБ, повышение лояльности клиентов.
Возглавлявший ВТБ Капитал Форекс Александр Сокологорский переходит на работу в брокерское подразделение головного банка группы ВТБ, где займётся реализацией новых проектов в рамках розничного инвестиционного обслуживания клиентов.
«Мы рады приветствовать Сергея Жарова в нашей команде и надеемся на укрепление лидерской позиции ВТБ Капитал Форекс под его руководством. Наша задача - создать лучший на рынке провайдер инвестиционных решений, предлагающий полный спектр продуктов и сервисов для клиентов. Согласно новой стратегии ВТБ активно развивает цифровые каналы, и наши лучшие практики обязательно будут использованы новой командой для существенного увеличения доли рынка», - прокомментировал Владимир Потапов, председатель наблюдательного совета ВТБ Капитал Форекс, исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ.