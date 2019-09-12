2019-09-12T15:15:15+03:00
Общество

У двухлетнего мальчика в Казани палец застрял в замке входной двери

Помочь ребенку смогли спасатели
Владимир КРУПСКИЙ
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Спасатели передали ребенка врачам.Спасатели передали ребенка врачам.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В службу спасения поступил вызов из одного из дома №12 по улице Азата Аббасова. Прибыв на место происшествия спасатели увидели, что у двухлетнего ребенка палец застрял в замочной скважине входной двери.

Самостоятельно вытащить палец ребенок не смог, родители тоже. Более того, палец начал кровоточить. Спасатели смогли освободить палец ребенка при помощи шанцевого инструмента и оказали первую помощь.

- Ребенок передан сотрудникам СМП в присутствии матери, - отметили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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