У двухлетнего мальчика в Казани палец застрял в замке входной двери
Помочь ребенку смогли спасатели
Спасатели передали ребенка врачам.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В службу спасения поступил вызов из одного из дома №12 по улице Азата Аббасова. Прибыв на место происшествия спасатели увидели, что у двухлетнего ребенка палец застрял в замочной скважине входной двери.
Самостоятельно вытащить палец ребенок не смог, родители тоже. Более того, палец начал кровоточить. Спасатели смогли освободить палец ребенка при помощи шанцевого инструмента и оказали первую помощь.
- Ребенок передан сотрудникам СМП в присутствии матери, - отметили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU