2019-09-12T14:43:49+03:00
Общество

В казанском Кремле не исключили повышение платы за проезд до 31 рубля

Впрочем, сперва перевозчикам надо будет доказать необходимость столь серьезного шага
Владимир КРУПСКИЙ
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Пока плата за проезд составляет 27 рублей.Пока плата за проезд составляет 27 рублей.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Проезд в казанском транспорте вновь может подорожать. Разговоры об этом начались еще в начале недели, когда перевозчики пожаловались, что нынешний тариф в 27 рублей не покрывает всех расходов. В итоге они предложили поднять цену за проезд до 31 рубля при оплате наличными. По мнению перевозчиков, этот шаг сможет компенсировать их расходы.

Пока, впрочем, о повышении проезда говорить рано. По словам официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, тариф может измениться, но сперва перевозчикам необходимо доказать целесообразность повышения оплаты.

Отметим, что в этом году проезд уже один раз дорожал. С февраля 2019-го за проезд во всех видах общественного транспорта при оплате наличными тариф составляет 27 рублей. До этого времени в течение трех лет казанцы и гости города платили по 25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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