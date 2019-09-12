В казанском Кремле не исключили повышение платы за проезд до 31 рубля

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-12T14:43:49+03:00

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Проезд в казанском транспорте вновь может подорожать. Разговоры об этом начались еще в начале недели, когда перевозчики пожаловались, что нынешний тариф в 27 рублей не покрывает всех расходов. В итоге они предложили поднять цену за проезд до 31 рубля при оплате наличными. По мнению перевозчиков, этот шаг сможет компенсировать их расходы.

Пока, впрочем, о повышении проезда говорить рано. По словам официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, тариф может измениться, но сперва перевозчикам необходимо доказать целесообразность повышения оплаты.

Отметим, что в этом году проезд уже один раз дорожал. С февраля 2019-го за проезд во всех видах общественного транспорта при оплате наличными тариф составляет 27 рублей. До этого времени в течение трех лет казанцы и гости города платили по 25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU