2019-09-12T14:28:50+03:00
Общество

В Казани сохранится 25-градусная жара

Дождь 13 сентября маловероятен
Владимир КРУПСКИЙ
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"Бабье лето" не торопится покидать Казань."Бабье лето" не торопится покидать Казань.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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13 сентября в Казани сохранится теплая и ясная погода. Так, синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный умеренный ветер.

Температура воздуха в ночные часы составит 8-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану также прогнозируется переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах туман. Будет дуть юго-западный слабый ветер, днем умеренный.

Минимальные температуры воздуха ночью составят 6-11 градусов тепла. Днем будет заметно теплее, но выше 26 градусов со знаком "плюс" температура не поднимется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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