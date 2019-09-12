В Казани сохранится 25-градусная жара
Дождь 13 сентября маловероятен
"Бабье лето" не торопится покидать Казань.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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13 сентября в Казани сохранится теплая и ясная погода. Так, синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный умеренный ветер.
Температура воздуха в ночные часы составит 8-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25 градусов выше нуля.
В целом по Татарстану также прогнозируется переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах туман. Будет дуть юго-западный слабый ветер, днем умеренный.
Минимальные температуры воздуха ночью составят 6-11 градусов тепла. Днем будет заметно теплее, но выше 26 градусов со знаком "плюс" температура не поднимется.
ИСТОЧНИК KP.RU