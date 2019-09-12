2019-09-12T11:48:45+03:00
Общество

Три района Казани 13 сентября временно останутся без свта

Причина - ремонтные работы
Владимир КРУПСКИЙ
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Света не будет с 8 утра и до 8 вечера.Света не будет с 8 утра и до 8 вечера.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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13 сентября в Казани вновь отключат электричество. На сей раз без света останутся жители Кировского, Московского и Советского районов столицы Татарстана.

С 8.00 до 20.00 света не будет в детской поликлинике №4, что на улице Лукницкого, 4 в Кировском районе.

В Московском районе с 8.00 до 20.00 электричество отключат по улицам Бакалейная, 10 (детский сад №105), 41 (лицей-интернат №2), 44, 44а, 46, 46а,48, Блюхера, 4, Окольная, 94/2, Сабан, 5, 7, Чистопольская, 1, 3, 3а (детский сад №376), 5.

С 8.00 до 18.00 электричества не будет в Приволжском районе по улицам Гарифьянова, 2, Карбышева, 29, 31а (детский сад №55), 33, 37, 39, 43, Братьев Касимовых, 8, 10, Мавлютова, 17а, 17б, 19, а также в домах частного сектора по улицам Азамат, Благодатная, Жилякле, Имянле, Можжевеловая, Спартаковская, Уныш, Хыял, Чистая.

Также с 8.00 до 18.00 света не будет в домах частного сектора поселка Мирный Приволжского района по улицам 1-я Аральская, 2-я Аральская, 4-я Давликеевская, Аральская, Березниковская, Бульварная, Календарная, Красновидовская, Кулаевская, Мелитопольская, Молодости, Надеждинская, Надпойменная, Ново-Давликеевская, Подлесная, Подольская, Селькоров, Виталия Синицына, Счастливая, Тобольская, Томская, Черниговская, Ясная.

С 8.00 до 18.00 без электричества останутся жители частных домов поселка Отары Приволжского района, проживающие по улицам 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская.

С 8.00 до 18.00 света не будет в домах частного сектора поселка Вознесенское Советского района по улицам Бахтизина, Бишек, Грачиная, Дивизионная, Парканат, переулок Строителей, Туры, Центральная.

Также без света с 9.00 до 18.00 останутся жители поселка Кульсеитово Советского района, проживающие по улице Главная.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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