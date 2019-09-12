"Кросс наций" в Ульяновске состоится 21 сентября

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-12T10:50:35+03:00

Все желающие смогут пробежать от 300 метров до 3 километров

Изменить размер текста: A A

21 сентября на территории биатлонного центра «Заря», что на улице Оренбургской, в Ульяновске вновь состоится традиционный легкоатлетический забег - "Кросс наций". Забеги стартуют в 11.00.

- Целью Всероссийских соревнований по бегу, уже ставших традиционными, является привлечение жителей к здоровому образу жизни, а также популяризация легкой атлетики. На дистанциях будут представлены все возрастные категории, что позволяет всем желающим принять участие в соревнованиях по самому доступному виду спорта, - отметила начальник управления физической культуры и спорта Альбина Никитина.

Регистрация пройдет с 9:00 до 10:30. Каждый участник соревнований должен представить паспорт или свидетельство ο рождении, полис ОМС и справку-допуск врача.

Победители и призеры в каждой возрастной группе будут награждены кубками, медалями и дипломами, а также призами от управления физической культуры и спорта администрации города и от партнеров соревнований.

Все желающие смогут пробежать различные дистанции - от 300 метров до 3 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU