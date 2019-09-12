В Чувашии под колесами грузовика погибла девушка
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Порецком районе республики 11 сентября в 16.35 возле села Напольное. По предварительным данным, на 157 километре автодороги Чебоксары-Сурское 25-летняя девушка попыталась перейти дорогу перед грузовиком Shacman. Водитель остановиться перед внезапно появившимся на дороге пешеходом не успел, и девушка попала под колеса многотонного автомобиля.
От полученных травм девушка погибла на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии. Медики констатировали смерть пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU
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