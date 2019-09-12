2019-09-12T09:34:56+03:00
Происшествия

В Чувашии под колесами грузовика погибла девушка

Наезд произошел в Порецком районе республики
Лика ИСАЕВА
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На место аварии вызывали медиков и сотрудников ГосавтоинспекцииНа место аварии вызывали медиков и сотрудников ГосавтоинспекцииФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Порецком районе республики 11 сентября в 16.35 возле села Напольное. По предварительным данным, на 157 километре автодороги Чебоксары-Сурское 25-летняя девушка попыталась перейти дорогу перед грузовиком Shacman. Водитель остановиться перед внезапно появившимся на дороге пешеходом не успел, и девушка попала под колеса многотонного автомобиля.

От полученных травм девушка погибла на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии. Медики констатировали смерть пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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