В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Комната желаний"

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-12T08:48:32+03:00

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На российские экраны 19 сентября выходит мистический триллер режиссера Кристиана Вольтмана "Комната желаний". Но казанцы смогут увидеть фильм на сутки раньше - 18 сентября состоится предпремьерный показ картины.

Влюбленная пара решает переехать в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом старинного дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды — чего бы они ни захотели, моментально материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, какую сделку совершает…

В главных ролях - Ольга Куриленко и Кевин Янссенс.

ИСТОЧНИК KP.RU