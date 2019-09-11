В Казани на улице Назарбаева при переходе дороги с мамой серьезно пострадала 5-летняя девочка

СЕГОДНЯ 19:02 2019-09-11T19:02:43+03:00

Медики «скорой помощи» диагностировали у ребенка закрытый перелом ноги и ушибы, в том числе головы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ребенок попал под колеса, когда женщина переводила его через проезжую часть в неположенном для этого месте

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Накануне вечером, при переходе дороги с мамой серьезно пострадала 5-летняя девочка. Родительница решила проигнорировать правила дорожного движения и вместе с ребенком начала пересекать проезжую часть в неположенном для этого месте - напротив дома №80 на улице Назарбаева.

В этот момент девочка и попала под колеса автомобиля «Киа». Водитель не успел ничего сделать, чтобы избежать наезда.

Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия медики «скорой помощи» диагностировали у ребенка закрытый перелом ноги и ушибы, в том числе головы.

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ИСТОЧНИК KP.RU