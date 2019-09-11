В Казани на улице Назарбаева при переходе дороги с мамой серьезно пострадала 5-летняя девочка
Накануне вечером, при переходе дороги с мамой серьезно пострадала 5-летняя девочка. Родительница решила проигнорировать правила дорожного движения и вместе с ребенком начала пересекать проезжую часть в неположенном для этого месте - напротив дома №80 на улице Назарбаева.
В этот момент девочка и попала под колеса автомобиля «Киа». Водитель не успел ничего сделать, чтобы избежать наезда.
Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия медики «скорой помощи» диагностировали у ребенка закрытый перелом ноги и ушибы, в том числе головы.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»