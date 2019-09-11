В Татарстане торжественно заложили корпус нового военного корабля «Тайфун»

СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-11T18:02:54+03:00

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В эту среду, 11 сентября, на Зеленодольском заводе им. Горького в торжественной обстановке был заложен корпус нового военного корабля «Тайфун». Он является уже пятым по счету в проекте 22800. Его собратья несут службу в ВМФ России и оснащены новыми ракетами «Калибр».

Стоит отметить, что корабли данного проекта уникальны тем, что являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими с водоизмещением около 870 тонн. На флоте им присужден третий ранг. Назначение этих кораблей – ведение боевых действий в ближней морской зоне и участие в выполнении задач мирного времени.

- В их вооружение входят управляемые ракеты нескольких типов. По мнению многих военных экспертов, своей ударной мощью эти корабли опережают все современные аналоги, - сообщает пресс-служба АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького».

ИСТОЧНИК KP.RU