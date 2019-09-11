В Казани на проспекте Ямашева перевернулась иномарка: пострадал годовалый ребенок

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-11T18:22:41+03:00

По предварительным данным, ей не уступила дорогу отечественная легковушка

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В эту среду в столице Татарстана на проспекте Ямашева около дома №98Б, по предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь по второстепенной дороге, при выезде на главную не уступил дорогу кроссоверу Рено Дастер.

От удара в бок иномарка перевернулась на дороге. Пострадал находившийся в машине годовалый ребенок и его 29-летняя мать – медики «скорой» зафиксировали у них сотрясение головного мозга и гематомы.

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ИСТОЧНИК KP.RU