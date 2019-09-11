В Казани на проспекте Ямашева перевернулась иномарка: пострадал годовалый ребенок
В эту среду в столице Татарстана на проспекте Ямашева около дома №98Б, по предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь по второстепенной дороге, при выезде на главную не уступил дорогу кроссоверу Рено Дастер.
От удара в бок иномарка перевернулась на дороге. Пострадал находившийся в машине годовалый ребенок и его 29-летняя мать – медики «скорой» зафиксировали у них сотрясение головного мозга и гематомы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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