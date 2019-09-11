В Татарстане подростков шантажировали их же интимными фотографиями

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-11T17:45:50+03:00

В числе жертв оказались школьники в возрасте от 12-ти лет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Несколько подростков из Набережных Челнов попали, мягко говоря, в неприятную ситуацию. Некоторое время назад они переписывались в соцсетях с неизвестными. Кто-то представлялся девочкой, кто-то молодой женщиной, и подростки в возрасте от 12-ти до 18-ти лет поддались на эту провокацию.

На просьбу визави прислать интимное фото юные жители татарстанского автограда соглашались, ожидая в ответ от собеседников таких же снимков. Но вместе этого получили требования заплатить, иначе их фотографии будут опубликованы в соцсетях.

Подростки сообщили о шантаже в правоохранительные органы, и следственный комитет Татарстана по факту неприкосновенности частной жизни несовершеннолетних возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU