2019-09-11T15:11:01+03:00
Общество

11 сентября в Казани Минтимер Шаймиев встретит основателя архитектурного «Оскара» принца Ага Хана

Его высочество прибудет в Татарстан для вручения премии, одним из победителей которой стал местный проект по развитию парков и сквером
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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В эту среду, 11 сентября, в Казань прибудет основателя архитектурного «Оскара» принц Аги Хан IV. Его встретит первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

Дело в том, что духовный лидер мусульман шиитов исмаилитов имамитов, прямой потомок пророка Мухаммеда собирается 13 сентября в Казанском Кремле вручить награду победителям архитектурной премии Аги Хана.

Напомним, ее также удостоился и татарстанская программа по развитию общественных пространств – парков и скверов.

Между победителями будет распределен призовой фонд в один миллион долларов США.

Также сообщается, что принц Аги Хан IV пробудет в Татарстане вплоть до 14 сентября. В его планах посетить Болгар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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