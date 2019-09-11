2019-09-11T14:24:29+03:00
Происшествия

В Татарстане водитель-женщина врезалась в полуприцеп: один человек погиб

Также с места происшествия в больницу увезли двух пострадавших
Лика ИСАЕВА
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Выживших доставили в больницу.Выживших доставили в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Авария с участием автомобиля "Форд Фокус" и полуприцепа МАЗ произошла 10 сентября в 3.00 на территории Рыбно-Слободского района Татарстана.

На 912 километре федеральной автодороги М-7 "Москва - Уфа" 49-летняя женщина-водитель иномарки, как предполагают сотрудники ГИБДД Татарстана, в утомленном состоянии не выбрала безопасную скорость, а также дистанцию, и врезалась в неисправный полуприцеп грузовика МАЗ. К слову, его на обочине оставили с нарушениями - водитель не выставил знак аварийной остановки.

- В результате столкновения на месте погиб 45-летний пассажир иномарки, а женщина-водитель и 17-летний пассажир доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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