В Татарстане на трассе М-7 иномарка залетела под КАМАЗ: один человек погиб, двое пострадали

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-11T13:14:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в 5.30 во вторник, 10 сентября, на 951 километре федеральной трассы М-7 "Москва - Уфа" на территории Мамадышского района Татарстана.

Там под движущийся впереди КАМАЗ залетел легковой автомобиль "Шевроле Ланос". В результате аварии погибла 42-летняя пассажирка иномарки, в больницу с травмами различной степени тяжести увезли 45-летнего водителя и 19-летнюю пассажирку.

- Предположительно, авария произошла из-за утомленного состояния водителя "Шевроле Ланос", - сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU