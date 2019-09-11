В Татарстане женщина-водитель врезалась в тепловоз - погибла ее 6-летняя дочь

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-11T12:55:32+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 10 сентября в 16.07 в Бугульминском районе Татарстана на железнодорожном переезде перегона Акбаш - Аккуль.

Там 34-летняя женщина-водитель отечественной легковушки ВАЗ-2112, как полагают сотрудники ГИБДД, решила проехать через ж/д пути на запрещающий сигнал светофора. Этот слишком самоуверенный маневр обернулся трагедией - легковушку сбил тепловоз.

- С места ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести была доставлена сама водитель и ее 6-летняя дочь, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана. - Через несколько часов девочка скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU