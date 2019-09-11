2019-09-11T12:37:21+03:00
Происшествия

В Марий Эл в суд передано уголовное дело о насильнике с наручниками

На подозреваемого указал анализ его ДНК
Лика ИСАЕВА
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В 1993 году мужчина уже имел судимость за изнасилование, погасив ее, он, по мнению следователей, принялся за старое.В 1993 году мужчина уже имел судимость за изнасилование, погасив ее, он, по мнению следователей, принялся за старое.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Уголовное дело о двух изнасилованиях передано в суд. Главным фигурантом стал 50-летний житель Советского района Марий Эл. К слову, он в 1993 году уже имел судимость за изнасилование, погасив ее, он, по мнению следователей, принялся за старое.

Как следует из материалов уголовного дела, первый "срыв" у мужчины произошел 6 июня прошлого года в Новоторъяльском районе республики. Тогда он напал на 33-летнюю женщину. Выйти на него сразу у правоохранителей не получилось. Но тем не менее с потерпевшей сняли биологические следы злоумышленника.

А когда почти через год - 29 июня, в Советском районе Марий Эл произошло нападение на 19-летнюю девушку, то именно благодаря взятой тогда ДНК удалось установить - это один и тот же насильник. Вскоре подозреваемого задержали.

Со слов последней жертвы, в тот день мужчина согласился ее подвезти. В пути он дважды ударил пассажирку, приковал ее руки наручниками сзади и изнасиловал, сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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