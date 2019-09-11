В Марий Эл в суд передано уголовное дело о насильнике с наручниками

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-11T12:37:21+03:00

В 1993 году мужчина уже имел судимость за изнасилование, погасив ее, он, по мнению следователей, принялся за старое. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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Уголовное дело о двух изнасилованиях передано в суд. Главным фигурантом стал 50-летний житель Советского района Марий Эл. К слову, он в 1993 году уже имел судимость за изнасилование, погасив ее, он, по мнению следователей, принялся за старое.

Как следует из материалов уголовного дела, первый "срыв" у мужчины произошел 6 июня прошлого года в Новоторъяльском районе республики. Тогда он напал на 33-летнюю женщину. Выйти на него сразу у правоохранителей не получилось. Но тем не менее с потерпевшей сняли биологические следы злоумышленника.

А когда почти через год - 29 июня, в Советском районе Марий Эл произошло нападение на 19-летнюю девушку, то именно благодаря взятой тогда ДНК удалось установить - это один и тот же насильник. Вскоре подозреваемого задержали.

Со слов последней жертвы, в тот день мужчина согласился ее подвезти. В пути он дважды ударил пассажирку, приковал ее руки наручниками сзади и изнасиловал, сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU