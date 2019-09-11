2019-09-11T08:53:58+03:00
Происшествия

В Татарстане пенсионер отравился ангидридом в погребе

За несколько минут до этого он решил обработать подвал от грызунов
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Несчастный случай произошел 10 сентября в 18.57 в частном доме на улице Центральной в селе Малый Убей Дрожжановского района республики. По предварительным данным, 80-летний хозяин дома еще 9 сентября забросил в погреб серную дымовую шашку, чтобы обработать помещение от грызунов, насекомых и грибковыми микроорганизмами.

Через день, 10 сентября, в 18.45 он сам спустился вниз, но сразу потерял сознание. Родственники вызвали "скорую" и спасателей.

Медики констатировали смерть пенсионера.

СПРАВКА КП-Казань

Серная дымовая шашка предназначена для борьбы с грызунами, грибковыми микроорганизмами и насекомыми, которые могут навредить собранному урожаю.

Средство не предназначается для обработки жилых помещений. Его можно использовать только в нежилых помещениях: подвалах, теплицах, парниках, а также в хозпостройках, после переселения из них домашних животных.

Влияние дыма серной шашки на организм животных и человека фатальное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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